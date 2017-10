Immobile blinkt uit met doelpunt en drie assists bij ruime zege Lazio

Lazio heeft zondagmiddag geen fout gemaakt op bezoek bij Benevento. De club uit Rome zat al snel op rozen, want na 24 minuten stonden zij met 0-3 voor. Uiteindelijk wonnen de bezoekers, bij wie Stefan de Vrij negentig minuten lang speelde, met 1-5.

De ploeg van Simone Inzaghi begon voortvarend aan het duel in Benevento en kwam al na vier minuten spelen op een 0-1 voorsprong. Het was Bastos die van dichtbij raak schoot. Hij scoorde op aangeven van Ciro Immobile, die de bal met het hoofd klaarlegde voor zijn ploeggenoot. Een kleine tien minuten later was het Immobile zelf die scoorde. Hij werd de diepte ingestuurd en schoot van binnen het strafschopgebied raak. Adam Marusic tekende even later voor de 0-3, na zwak verdedigen van de Italiaanse hekkensluiter. Opnieuw was Immobile de aangever.

In het tweede bedrijf deed de thuisploeg wat terug. Achraf Lazaar bracht Benevento een beetje terug in de wedstrijd, maar niet meer dan dat. Lazio hoefde niet diep te gaan om de overwinning over de streep te trekken. Marco Parolo tekende een kwartier voor tijd voor de 1-4 en invaller Nani bepaalde de eindstand op 1-5, en wederom was Immobile de aangever. Door de zege komt Lazio op 28 punten, evenveel als Juventus en koploper Napoli, dat zondagmiddag nog in actie komt.