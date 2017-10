Lozano en Locadia helpen productief PSV in voetbalgevecht

PSV is de kraker tegen Vitesse zonder kleerscheuren doorgekomen. Dankzij dubbelslagen van Hirving Lozano en Jürgen Locadia was de ploeg van Phillip Cocu zondag met 2-4 te sterk voor de Arnhemmers. PSV vergroot het gat met Ajax daardoor weer tot vijf punten; de koploper profiteert bovendien van het puntverlies van Feyenoord, dat al tien punten achterstand heeft. In Europa scoorde alleen Manchester City (35 keer) dit seizoen vaker dan PSV (33) na tien competitieduels.

Na 28 minuten in GelreDome tikte Luuk de Jong de duizend minuten zonder doelpunt aan. Vrijwel direct na het doorbreken van die twijfelachtige barrière kreeg de aanvaller een enorme kans om zijn droogte te beëindigen, maar hij was niet succesvol. Gastón Pereiro trok naar binnen en zag zijn inzet van de doellijn gehaald worden door Vitesse-verdedigers; in de rebound was het schot van De Jong hetzelfde lot beschoren. Het stond op dat moment al 0-1, want Lozano had de score voor PSV geopend na zeventien minuten.

Vitesse was juist sterk begonnen en zette PSV onder druk in de openingsfase. De Eindhovenaren kwamen er aanvankelijk nauwelijks uit, maar lieten zich steeds meer gelden. De Jong kreeg tot zijn ontsteltenis geen strafschop toen hij werd neergehaald door Matt Miazga. Via Lozano was het even later alsnog raak: na een uitstekende steekpass van Joshua Brenet rondde de Mexicaan gedecideerd af. Hij werd de eerste speler ooit die scoorde in zeven van zijn eerste acht wedstrijden in de Eredivisie. Daarna volgden de kansen van Pereiro en De Jong.

Locadia stelde Remko Pasveer uit een moeilijk hoek op de proef; de 0-2 van PSV hing in de lucht. Vitesse moest lang wachten op de eerste serieuze kans, maar kwam kort voor rust wel uit het niets langszij. Na een corner vanaf de linkerflank verlengde Bryan Linssen de bal met de hak en werkte Locadia het leer ongelukkig achter Jeroen Zoet: 1-1. Vitesse zocht dus met een goed gevoel de kleedkamer op, maar kreeg na rust het deksel op de neus. Locadia maakte zijn 'fout' goed met een dubbelslag aan fraaie treffers. De eerste was echter wel houdbaar voor Pasveer, die verblind leek door de zon.

Het schot van dertig meter van Locadia daalde verraderlijk af en Pasveer stond als aan de grond genageld. Jeroen Zoet voorkwam de gelijkmaker van Matt Miazga met een knappe redding en via Locadia werd het 1-3: de aanvaller speelde zichzelf vrij met een knappe beweging en plaatste de bal in de verre hoek, buiten bereik van Pasveer. Het ging daarna hard, want via Lozano werd de marge opgevoerd naar 1-4. Een heerlijk lobje van invaller Mason Mount, op aangeven van Fankaty Dabo. Het spel golfde daarna op en neer, harde overtredingen werden niet geschuwd en de neutrale supporter vermaakte zich, maar doelpunten vielen er niet meer. De jarige Cocu kreeg dus een mooi cadeau van zijn spelersgroep.