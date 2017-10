Cocu kijkt raar op van PSV-ontbijt: ‘Ik zou het persoonlijk niet doen’

PSV verscheen zondagmiddag om 12.30 uur aan de aftrap voor het duel met Vittesse. De selectie van trainer Phillip Cocu verzamelde zich al vroeg in Eindhoven ter voorbereiding op het duel in Arnhem. Om 9.00 uur zat de selectie aan het ontbijt en een aantal spelers schoven op dat vroege tijdstip al een pasta naar binnen.

"Er zijn wel wat jongens die spaghetti eten als sportmaaltijd. Ik zou het persoonlijk niet doen", aldus Cocu tegenover FOX Sports. Oud-voetballer Arnold Bruggink speelde in het verleden samen met Cocu en herrinert de PSV-trainer eraan dat hij regelmatig ene Mars snoepte voordat hij ging voetballen. “Toen was ik heel jong”, aldus Cocu met een lach."Als speler moet je leren wat voeding voor je kan betekenen. Dat besef had ik niet toen ik jong was. Inmiddels ben ik wel wat wijzer geworden.”

De trainer van PSV blaast zondag 47ste kaarsjes uit en dat werd even gevierd op de club. “Ze hebben het netjes gehouden. Een kleine versiering bij het ontbijt, slingers en wat ongein, maar dat hoort erbij. Nee, ik heb geen liedje gezongen. Er zijn grenzen hè."