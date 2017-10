'Ik moet nog veel stappen zetten, voordat ik de Ballon d'Or kan winnen'

Kylian Mbappé ervaart zijn eerste maanden bij Paris Saint-Germain als een 'nieuwe wereld'. De huurling van AS Monaco, die na dit seizoen voor 180 miljoen euro overkomt, staat op vier doelpunten in tien officiële optredens voor PSG. Ondanks zijn enorme transfersom rekent Mbappé zich nog niet tot de beste spelers ter wereld.

Het winnen van de Ballon d'Or is voorlopig nog een utopie, weet de talentvolle Fransman. "Ik moet nog veel stappen zetten, voordat ik de Ballon d'Or kan winnen. Ik leer nog veel", vertelt de achttienjarige spits aan Téléfoot. Hij vindt het waarschijnlijker dat Neymar de prijs eerder pakt. "Ney heeft mij onder zijn vleugels genomen. Als ik hem kan helpen de Ballon d'Or te winnen, dan doe ik dat. Maar het team is het belangrijkste."

Mbappé maakte vorig seizoen grote indruk bij Monaco en koos na een lange transfersoap voor PSG. Met die club is hij nog ongeslagen in de Ligue 1. "Het voelt alsof het alweer een tijd geleden is dat ik hier tekende. Het is een heel nieuwe wereld. Er wordt voortdurend meer van ons gevraagd en daar moeten wij aan voldoen. We zijn geen machines, we zijn nog altijd mensen. Maar we gaan niet klagen omdat mensen van ons houden en ons steunen."