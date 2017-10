Held van United krijgt kritiek: ‘Suárez, Messi en Ronaldo hebben dat niet’

Anthony Martial kroonde zich zaterdag tot de matchwinner op Old Trafford. De aanvaller viel twintig minuten voor tijd in tegen Tottenham Hotspur en maakte tien minuten later het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. Toch is niet iedereen positief over de Fransman: volgens Gary Neville zou Martial zichzelf veel vaker moeten bewijzen bij Manchester United.

Dit seizoen staat Martial op vier treffers, evenveel als in de gehele vorige jaargang. Hij schommelt tussen bank en basis onder leiding van José Mourinho. Als Martial meer zijn best doet, zo denkt Neville, dan kan hij veel meer bereiken. "Zijn start bij Manchester United is met vallen en opstaan gegaan. Iemand met zijn talent en kwaliteit zou de competitie moeten domineren. Hij is zijn plek bij de Franse selectie kwijtgeraakt, dus er gaat duidelijk iets niet goed. José Mourinho en de bondscoach van Frankrijk (Didier Deschamps, red.) hebben hem een beetje afgestoten", zegt hij tegen Sky Sports.

De clublegende heeft het gevoel dat Martial 'altijd op 85 procent' speelt. "Als hij die extra vijftien procent geeft, dan kan hij alles. Hij heeft alles wat je maar wilt: hij is kalm voor het doel, is technisch, snel en sterk. Maar wat is het kleine beetje dat mist? De grote spelers hebben geen 'maar'", benadrukt de clublegende van Manchester United. "Bij Luis Suárez, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi is dat niet zo. Martial is nog ver verwijderd van die categorie, maar dat zijn wel de spelers waar hij naar moet kijken."

"Met zijn talent moet hij de volgende stap zetten. Hij scoort in de grote wedstrijden en komt bovendrijven op de grote momenten, maar kom op. We willen het iedere week zien. Als hij wil, kan hij twintig keer scoren in twintig wedstrijden", geeft Neville aan. Dit seizoen stond Martial driemaal in de basis in de Premier League; zes keer moest hij het doen met een invalbeurt. De negentig minuten maakte de aanvaller nog niet vol in deze jaargang.