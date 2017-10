El Khayati leverde royaal salaris in: ‘Andere bedragen dan in de Eredivisie'

Abdenasser El Khayati koos afgelopen zomer weloverwogen voor ADO Den Haag. Bij Queens Park Rangers verdiende de middenvelder naar verluidt 600.000 euro op jaarbasis; in Den Haag ligt zijn jaarloon aanzienlijk lager. Toch denkt El Khayati dat hij de juiste beslissing heeft genomen, omdat hij in de Eredivisie wekelijks aan spelen toekomt.

In de tweede seizoenshelft van de afgelopen jaargang werd El Khayati door QPR al verhuurd aan ADO. In augustus werd bekend dat hij kon terugkeren, nadat het contract van El Khayati in Londen was ontbonden. "Daar zijn de bedragen anders dan in Nederland, dat weten we allemaal. Behalve de spelers van de top drie zou iedere speler uit de Eredivisie wel in de Championship willen spelen, denk ik", vertelt de spelmaker bij De Tafel van Kees.

Het financiële plaatje en 'alles eromheen' in de Championship is aantrekkelijk voor voetballers uit de Eredivisie, vertelt de 28-jarige Rotterdammer. "Maar ik moest een keuze maken. Ik kon daar wel blijven zitten voor de centen, maar als je een seizoen lang niet voetbalt, ben je nog verder van huis. Ik speel liever wedstrijden voor minder centen." Zaterdag verloor El Khayati met ADO met 2-0 op bezoek bij PEC Zwolle; de Hagenaars staan negende.