‘Echt slechte’ Dolberg moest wennen: ‘Maar dit is een optie’

Het experiment met Kasper Dolberg als linksbuiten is niet goed uitgepakt bij Ajax. De aanvaller voelde zich zaterdag tegen Willem II (1-3 zege) onwennig op zijn nieuwe positie, zo geeft hij toe aan het Algemeen Dagblad. Hoewel Dolberg in de jeugd enige ervaring opdeed als linksbuiten, gaat zijn voorkeur uit naar de spitspositie.

"De eerste helft speelde ik écht slecht", erkent Dolberg. In de tweede helft ging het volgens de Deen beter en liep de samenwerking met Klaas-Jan Huntelaar ook soepeler In Tilburg kreeg Huntelaar de voorkeur in de punt van de aanval. "Ik speel het liefste als nummer negen in de spits, maar dit is een optie. Maar ik moest erg wennen aan deze positie."

'Toen ik zestien was ben ik bij Jong Silkeborg in de spits terecht gekomen. En ook mijn eerste seizoen bij Ajax in de A1 heb ik af en toe op die positie gespeeld', aldus Dolberg. Trainer Marcel Keizer liet zaterdag al weten dat hij het experiment met Dolberg als linksbuiten mogelijk voortzet. "Dat is wat mij betreft voor herhaling vatbaar, maar we zullen daar wel goede afspraken over moeten maken."