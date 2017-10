‘Hij is beter dan elke speler die Ronald Koeman naar de club heeft gehaald’

Het ontslag van Ronald Koeman kan volgens Alan Stubbs de deur openen voor een langer verblijf van Ross Barkley. De middenvelder beschikt over een aflopend contract kon het naar verluidt niet goed vinden met Koeman. Voormalig Everton-verdediger Stubbs denkt dat de gesprekken met Barkley over een nieuw contract mogelijk worden heropend, nu Koeman is vetrokken.

In de zomer leek Barkley op weg naar Chelsea, maar op het laatste moment viel die transfer in het water. Hij zou een aanbod van 113.000 euro per week hebben afgeslagen en zijn toekomst is nog ongewis. Door een hamstringblessure kwam Barkley dit seizoen nog niet in actie. "Ik zou heel graag zien dat Ross van gedachten verandert en een nieuw contract bij Everton tekent. Ik vind hem beter dan elke speler die Ronald Koeman naar de club heeft gehaald", aldus Stubbs, die verspreid over twee periodes tot 169 competitieduels voor Everton kwam.

"Een van de redenen dat hij een vertrek overwoog, was zijn stroeve verstandhouding met de trainer. Misschien had hij het idee dat de trainer hem altijd aanwees als zondebok als het niet goed ging", vervolgt de oud-voetballer in de Daily Mirror. Koeman zei vaak dat Everton behoefte had aan creativiteit en dat was volgens Stubbs een sneer richting Barkley. "Hopelijk bedenkt Ross zich als er een nieuwe trainer komt. Ik ken voorzitter Bill Kenwright goed en ik weet dat hij Ross bij de club wil houden. Als Bill het idee heeft dat Ross zich kan bedenken, dan is hij de eerste die opbelt. Met Koeman was de deur gesloten; misschien staat hij nu weer op een kier."