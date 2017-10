Kraay jr. geroerd: ‘Al had hij er maar tien procent van mee kunnen krijgen’

Hans Kraay jr. heeft voor het eerst gereageerd op de dood van zijn vader. Vrijdag overleed Hans Kraay sr. op 81-jarige leeftijd. Vorig jaar verloor Kraay jr. ook al zijn moeder. "Je bent er nooit klaar voor om je ouders te verliezen", vertelt hij zondagochtend bij De Tafel van Kees.

Kraay sr. leefde een teruggetrokken bestaan na het overlijden van zijn vrouw Lia. "Juist de laatste weken zag ik een glimlach op zijn gezicht en was hij blij als hij je zag", aldus de analist. "Voor hem is het beter, maar voor mij niet." Nederland heeft 'ontzettend eervol' gereageerd op het overlijden van Kraay sr., vindt de oud-voetballer.

"Al had hij er maar tien procent van mee kunnen krijgen. Voorpagina's, etcetera", aldus Kraay jr., die denkt dat zijn vader het fijn had gevonden dat zijn zoon alweer aanschuift bij talkshows "Het is nu twee dagen geleden. Ondanks het feit dat ik hem de rust gun is een kind nooit klaar om zijn ouders te verliezen."