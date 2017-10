FC Utrecht stelt zwaar teleur: ‘Ook ik ben toen op het verkeerde been gezet’

Voorafgaand aan het seizoen hadden analisten hoge verwachtingen van FC Utrecht, maar die zijn in de eerste maanden niet waargemaakt. In plaats van een bedreiging te vormen voor de top drie, bungelt de ploeg van Erik ten Hag in de middenmoot: op dit moment staat Utrecht tiende in de Eredivisie. Ook Arno Vermeulen had een betere start verwacht.

Zondagmiddag neemt Utrecht het in eigen huis op tegen NAC Breda. De Domstedelingen wonnen slechts een van de laatste zes officiële wedstrijden; woensdag was VVV-Venlo in het bekertoernooi nog met 3-1 te sterk. In de eerste weken van het seizoen maakte Utrecht nog indruk in de voorrondes van de Europa League. "Ook ik ben toen op het verkeerde been gezet. Ik had echt het idee dat dit elftal de mogelijkheden had om het lang vol te houden bovenin de Eredivisie. Zeker na die weergaloze eerste helft tegen Zenit Sint-Petersburg", zegt Vermeulen.

De commentator van de NOS gelooft 'niks' van de geruchten dat Ten Hag in de problemen kan komen als hij zondag niet wint van NAC. "Zo'n slechte reeks maakt hem echt geen mindere trainer. Ik ben nog steeds gecharmeerd van hem", benadrukt Vermeulen. De enige misser van Ten Hag is volgens de analist het laten gaan van Jeff Hardeveld. "Die doet het bij Heracles Almelo heel goed als centrale verdediger. Dat hadden ze in Utrecht kennelijk niet in hem gezien."