‘Krisensitzung’ in spelersbus Borussia Dortmund na wanprestatie

Het lijkt crisis bij Borussia Dortmund. Na een goede seizoensstart is de klad erin gekomen en zaterdag betekende de 4-2 nederlaag bij Hannover 96 een nieuw dieptepunt. BVB heeft de koppositie in enkele weken uit handen gegeven en won slechts een van de laatste vijf officiële wedstrijden. De 'anders zo rustige' aanvoerder Marcel Schmelzer heeft na de nederlaag bij Hannover om een Krisensitzung, een crisisberaad, gevraagd in de spelersbus. Dat meldt BILD.

In gesprek met de krant gaf Schmelzer toe dat het zo niet verder kan. "We moeten een paar dingen bespreken op de weg terug, en morgen ook", zei hij direct na afloop. "Met zo'n optreden kunnen we geen genoegen nemen. Onze houding moet beter. We moeten bij onszelf te rade gaan." Directeur Michael Zorc is 'sprakeloos'. "We waren gemakzuchtig en hoogmoedig. Zo win je een wedstrijd niet in de Bundesliga."

Peter Bosz lijkt het vertrouwen van de clubleiding te genieten, maar op zijn speelwijze is de afgelopen weken kritiek gekomen. Toch heeft de dreun tegen Hannover volgens de oefenmeester niets te maken met zijn systeem. "Hannover was agressiever dan wij. Dat was het probleem. Je kunt het hebben over systemen, maar als je niet agressief voetbalt, dan kun je niet in een systeem spelen. Hannover zocht heel vroeg de aanval en verdedigde de hele wedstrijd één op één. Wij konden ons spel niet spelen."

"Dat heeft niets te maken met te hoog verdedigen", concludeert Bosz. Collega-trainer André Breitenreiter van Hannover heeft een andere visie: volgens hem bood Dortmund zijn ploeg juist de ruimte om gevaarlijk te worden. "Ons doel was om te jagen, de strijd aan te gaan met onze tegenstander en onze snelle spelers gebruiken in de ruimte die we aangeboden kregen. Van de eerste tot de laatste minuut deden de jongens dat perfect."