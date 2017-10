‘Dwaze beslissing’ wekt onbegrip in Engeland: ‘Verbijsterd, verdrietig en boos’

Claude Puel debuteert zondag als manager van Leicester City. De Fransman werd deze week aangesteld als opvolger van Craig Shakespeare en die aanstelling heeft in Engeland voor veel onbegrip gezorgd. Stan Collymore, die in 2000 kortstondig voor the Foxes speelde, is 'verbijsterd, verdrietig en boos', schrijft hij in zijn column voor de Daily Mirror.

Hoewel de drievoudig international van Engeland wel vaker 'dwaze beslissingen' van clubeigenaars heeft gezien, noemt Collymore de aanstelling van Puel bizar. "Ik ben verbijsterd, omdat ik niet kan bevatten waarom mijn oude club zo'n weinig indrukwekkende trainer zou aanstellen", geeft de oud-aanvaller aan. "Hij gaat de kleedkamer, die is gevuld met spelers die een jaar geleden nog kampioen werden, niet inspireren. Verdrietig, omdat de supporters van Leicester terecht meer lef en ambitie wilden zien van de clubeigenaars."

"Ik ben ook boos, omdat Engelse trainers, en in het bijzonder Sean Dyche, opnieuw over het hoofd worden gezien voor een Fransman die nauwelijks iets presteerde bij Southampton en daar vertrok zonder echt impact te hebben gehad", vervolgt Collymore. Het is volgens de columnist 'niet gek' dat supporters in opstand komen, want hij spreekt van een van de vreemdste aanstellingen in jaren. "Toen ik voor Leicester speelde onder Martin O'Neill, stonden we bekend als de Fearless Foxes. Maar Puel komt op mij over als een jammerende, moedeloze ziel. Welkom bij de Faceless Foxes."