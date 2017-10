‘Boos Manchester City weigert ook maar één cent aan doelwit uit te geven’

Manchester City is niet van plan om ook maar een cent voor Alexis Sánchez te betalen, zo klinkt het in Engeland. Britse media schrijven zondag dat de koploper van de Premier League niet de intentie heeft om in januari een formeel bod op de aanvaller van Arsenal uit te brengen, ook al zullen tal van clubs dat wél doen. Dat heeft naar verluidt te maken met de mislukte transfer van de Chileen naar het Etihad Stadium, in de zomer.

Manchester City kreeg Arsenal aanvankelijk niet aan de onderhandelingstafel. Toen duidelijk werd dat de aanvaller niet van zins was om een nieuw contract te ondertekenen, veranderden de Londenaren van tactiek. Josep Guardiola zag echter niets in het voorstel om Raheem Sterling in een eventuele deal te betrekken, maar Arsenal accepteerde uiteindelijk enkele uren voor de deadline een formeel bod van 65 miljoen euro.

Arsenal trok echter de stekker uit de gesprekken toen men er zelf niet in slaagde om Thomas Lemar van AS Monaco voor 95 miljoen euro aan te trekken. Manchester City bleef zodoende met lege handen achter en is nog altijd boos op de manier van handelen van the Gunners, die in januari naar verluidt genoegen nemen met een bedrag van 33 miljoen euro voor het nog een half jaar doorlopende contract van de Chileen.

Manchester City heeft er alle vertrouwen in dat Alexis ook volgend jaar zomer nog naar het Etihad Stadium wil komen en in januari een eventuele transfer naar een andere club zal tegenhouden. De in het vooruitzicht gestelde tekenpremie zal daarbij helpen. Mocht een rivaal als Chelsea of Manchester United echter een bod op Alexis uitbrengen, dan ligt het voor de hand dat Manchester City alsnog in actie komt.