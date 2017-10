‘Arsenal wil tienerheld 650 procent loonsverhoging aanbieden’

Eddie Nketiah is enkele dagen na zijn heroïsche optreden in de EFL Cup tegen Norwich City nog altijd in het nieuws te vinden. Britse media schrijven zondag dat Arsenal de intentie heeft om de pas achttienjarige aanvaller een nieuw contract aan te bieden. De bedoeling is dat beide partijen begin volgende maand om de tafel gaan zitten.

Nketiah maakte vorige maand in de Europa League-wedstrijd tegen BATE Borisov (2-4) zijn officiële debuut voor Arsenal. Zijn tweede optreden, dinsdagavond tegen Norwich City, was echter memorabel: vijftien seconden na zijn invalbeurt zette hij de 1-1 op het scorebord en dwong hij een verlenging af. Met een rake kopbal bezorgde de tiener de Londenaren vervolgens de winst in de verlenging.

Volgens de laatste berichten uit Engeland zal Arsenal een loonsverhoging van liefst 650 procent aanbieden én een nieuw contract voor vijf seizoenen. De aanvaller strijkt nu wekelijks tweeduizend pond op, maar de club wil dat naar vijftienduizend pond verhogen, bijna zeventienduizend euro elke zeven dagen.

"Ik ben erg onder de indruk", zei manager Arsène Wenger na de bekerwedstrijd. "Hij was nog niet eens geboren toen ik hier al manager was. Maar dat is mooi, het leven biedt kansen aan jonge mensen. Hopelijk gaat hij een lange carrière bij Arsenal tegemoet." Nketiah is de eerste speler die ná de aanstelling van Wenger bij Arsenal (22 september 1996) werd geboren (30 mei 1999) én voor de Londenaren scoorde.