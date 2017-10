Dost ontkent transferwens: ‘Zeven jaar geleden hoopte ik te tekenen bij Ajax'

Bas Dost maakt het seizoen gewoon af bij Sporting Portugal. De aanvaller zet een streep door de verhalen over een mogelijke overgang naar een andere club, midden in het seizoen. Dost is geen fan van tussentijdse transfers. "Zeven jaar geleden hoopte ik te tekenen bij Ajax, maar dat mislukte. Op weer zo'n situatie zit ik niet te wachten."

"Bovendien is het ook verre van ideaal. Bij een nieuwe club moet je toch een periode wennen", vertelde Dost in gesprek met RTV Drenthe. "Daarnaast bevalt het me hier uitstekend. Ik ben nu in korte broek en t-shirt op weg naar de training. Het is hier ongeveer 25 graden. Verder doen we het geweldig natuurlijk."

Dankzij een treffer van Dost zegevierde Sporting vrijdagavond met 0-1 over Rio Ave. De club uit Lissabon staat tweede in de competitie, met twee punten minder dan FC Porto en drie punten meer dan stadsgenoot Benfica. Dost staat met acht treffers op een gedeelde tweede plaats op de topscorerslijst. Alleen Jonas Gonçalves scoorde meer: twaalf keer.

Portugese media schreven eerder deze week dat Sporting de intentie heeft om langer met Dost door te gaan, tot medio 2022. Het jaarsalaris van Dost, een bedrag van 1,8 miljoen euro, zal in dat geval worden verhoogd en mogelijk wordt ook de gelimiteerde transfersom aangepast. In de huidige arbeidsovereenkomst van Dost staat momenteel een afkoopsom van zestig miljoen euro.