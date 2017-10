Cillessen ziet Ter Stegen schitteren in San Mamés: ‘Hij haalt een hoog niveau’

Een opvallende statistiek, voorafgaand aan Athletic Club - Barcelona. Aritz Aduriz was degene die Marc-André ter Stegen de meeste tegendoelpunten als doelman van de Catalanen had bezorgd: vijf. De aanvaller was zaterdag de gevaarlijkste speler van de Basken en diverse malen dicht bij een treffer, maar mede dankzij enkele goede reddingen van de Duitser was het team van Ernesto Valverde met 0-2 te sterk.

Jasper Cillessen zal een krachttoer moeten leveren om Ter Stegen uit de basis te halen. Barcelona pakte niet alleen 28 punten in de eerste 10 speeldagen, maar Ter Stegen werd ook slechts driemaal gepasseerd. "Ter Stegen heeft een heel groot aandeel in deze zege", zo erkende ook Sergio Busquets na afloop. "Hij haalt een hoog niveau. Hij was een van de redenen dat we hier drie punten hebben kunnen pakken."

Paulinho, die de 0-2 in San Mamés maakte, was het met Busquets eens. "Hij heeft echt geweldig gekeept", gaf de Braziliaan aan. "Dat we hier gewonnen hebben, is voor een groot deel aan Ter Stegen te danken." Cillessen maakte afgelopen week in de Copa del Rey tegen Real Murcia (0-3) zijn eerste minuten in het seizoen. In de Champions League opteert Valverde eveneens voor Ter Stegen.

Ter Stegen wilde via de officiële kanalen van Barcelona niet te lang stilstaan bij zijn optreden. "Ik geef altijd honderd procent. Het belangrijkste zijn de drie punten. Ik probeer het team te helpen. Het voorkomen van doelpunten is mijn werk." Barcelona had het na rust moeilijker met Athletic. "Er zijn dingen die we kunnen verbeteren en we hebben daar ook de komende dagen de tijd voor."