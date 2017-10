Pröpper ontnapt: ‘Als dat geen rode kaart is, dan weet ik het ook niet’

VVV-Venlo ging zaterdagavond met 3-0 onderuit bij Heracles Almelo. Maurice Steijn betreurde de nederlaag van de Noord-Limburgers in Almelo en was van mening dat het optreden van arbiter Martin Pérez van invloed was geweest op het resultaat. Zo had de coach van VVV het niet meer dan normaal gevonden dat Heracles al vroeg in de wedstrijd met tien man verder had gemoeten.

Robin Pröpper kreeg na zes minuten slechts een gele kaart voor een grove charge op Torino Hunte. "Het is op een cruciaal moment. In de zesde minuut van de wedstrijd", verzuchtte Steijn in gesprek met FOX Sports. "Als je te weinig brengt zoals wij, is het nogal een verschil of je na zes minuten tegen tien man moet spelen." Steijn kreeg de beelden opnieuw te zien. "Als dat geen rood is, dan weet ik het ook niet."

Steijn zag hoe Perez ook tweemaal niet voor een strafschop floot. "De scheidsrechter deed zijn werk niet, dat lijkt me duidelijk." Perez maakte na afloop zijn excuses aan Steijn, nadat hij enkele beelden had teruggezien. "Dat siert hem, maar het zijn wel cruciale beslissingen." Hij wilde de schuld van de nederlaag niet bij Perez neerleggen. "We hebben niet goed gespeeld. Maar als je te weinig brengt, dan kunnen dit soort momenten je er wel doorheen slepen."