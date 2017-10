Sprookje van PEC Zwolle duurt voort: ‘Dit is humor uit de tijd bij Ajax’

PEC Zwolle kent met 21 punten na 10 speelronden de beste seizoensstart ooit in de Eredivisie. Het team van John van 't Schip was zaterdagavond met 2-0 te sterk voor ADO Den Haag. De score had hoger kunnen uitvallen, zo constateerde ook de oefenmeester van de Zwollenaren. "We hebben ongelooflijk veel kansen gehad en heel veel van die kansen niet eens afgemaakt."

"Als ik kritisch ben, concludeer ik dat we te weinig hebben gescoord", zo stelde Van 't Schip. "Het is heel mooi hoe wij ons ontwikkelen, als team en als spelers individueel. Er is nog een lange weg te gaan, maar ik geniet hier wel van. Ons sprookje blijft gaande, helaas voor Fons", verwijzend naar Fons Groenendijk.

Van 't Schip en Groenendijk zijn goed met elkaar bevriend en de coach van PEC had derhalve een leuk cadeautje. Hij overhandigde met een knipoog het boek 'De Sprookjes van Andersen' aan de coach van ADO. "Dit is humor uit de tijd bij Ajax", verwees Groenendijk naar hun gezamenlijke periode in Amsterdam. "Dit is ook wel weer mooi, want we konden het altijd goed met elkaar vinden. Die humor is er gelukkig nog steeds. Dat vind ik alleen maar mooi."

PEC staat nu met 21 punten derde in de Eredivisie. "Ik wil mijn ploeg een groot compliment maken voor weer een gewonnen thuiswedstrijd", vervolgde Van 't Schip. "Als ADO de 2-1 had gemaakt, dan had het nog heel raar kunnen lopen. Daar doen we onszelf nog wel tekort mee, maar over het geheel genomen stonden we goed en hebben we weinig weggegeven."