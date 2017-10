‘Ik heb de spelers van Feyenoord vooraf geplaagd met wat appjes’

In een wedstrijd vol strijd en spanning bleef Roda JC Kerkrade zaterdag overeind tegen Feyenoord. De hekkensluiter van de Eredivisie hield de regerend kampioen zaterdag in eigen huis knap op 1-1. Simon Gustafson speelde sterk tegen zijn eigenlijke werkgever en was ook degene die de assist op Dani Schahin verzorgde.

Feyenoord hield aan de laatste drie speeldagen slechts twee punten over, maar Gustafson denkt niet dat er wat mis is bij het team van Giovanni van Bronckhorst. "Ze spelen in ieder geval veel wedstrijden", vertelde de huurling van de Rotterdammers in gesprek met FOX Sports. "Misschien dat ze daarom soms niet op hun best zijn. Maar ze zullen zich weer herstellen, want het is een goed team."

Gustafson had geen moeite om het op te nemen tegen Feyenoord. "Ik ben een professioneel voetballer en dan moet ik tegen hen ook gewoon honderd procent kunnen geven. Ik heb contact gehad voor en tijdens de wedstrijden met mijn ploeggenoten in Rotterdam. Ik heb ze ook wat geplaagd met appjes vooraf."

Een andere huurling, de van PSV tijdelijk overgekomen Hidde Jurjus, was de uitblinker zaterdagavond. "Ik hoorde het publiek mijn naam roepen, dat voelde goed. Ze hebben mij moeten leren kennen, en omgedraaid ook", vertelde de doelman van Roda JC aan De Limburger. Na zes nederlagen in de eerste zes duels heeft de Limburgse tien punten in vier wedstrijden gepakt. "Voorheen was het steeds net niet, nu houden we stand. We sprokkelen punt na punt."