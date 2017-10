‘Manchester City wil maandsalaris van 1,1 miljoen euro uitkeren’

Manchester City wil zich van een langer verblijf van Kevin De Bruyne verzekeren. Media in Engeland verzekeren zondag dat koploper van de Premier League bereid is om de 26-jarige spelmaker een nieuw weeksalaris van 282.000 euro per week aan te bieden. Dat komt neer op een maandelijkse vergoeding van dik 1,1 miljoen euro.

Het huidige inkomen van De Bruyne, die tot medio 2021 in het Etihad Stadium vastligt, mag er ook zijn: 226.000 euro per week. Manchester City wil de middenvelder hoe dan ook belonen voor zijn opmars én steeds belangrijkere rol binnen het elftal van manager Josep Guardiola. De Belg was tot dusver dit seizoen in dertien officiële duels goed voor twee treffers en acht assists.

"In de komende maanden zal ik met Manchester City om de tafel gaan", zo verzekerde zaakwaarnemer Patrick De Koster deze maand. "We zullen praten over de cijfers en een eventuele contractverlenging. Zijn salaris? Daar kan ik niets over zeggen. Maar als je bedenkt wat Neymar en Kylian Mbappé krijgen uitgekeerd..." De Bruyne kwam in het verleden voor RC Genk, Chelsea en VfL Wolfsburg uit.