De Jong klopt op de deur bij Ajax: ‘Ik neem geen genoegen met deze rol’

Siem de Jong laat zich de laatste wedstrijden van Ajax steeds meer gelden. In de Klassieker tegen Feyenoord (1-4) was de aanvallende middenvelder als invaller trefzeker en in het midweekse bekerduel met ASV De Dijk (1-4) nam hij twee treffers voor zijn rekening. Zaterdag in de uitwedstrijd tegen Willem (1-3) scoorde hij weer als invaller.

"Ik stond weer op de goede plek. Het was een belangrijk moment", zo vertelde De Jong in gesprek met de NOS. "De laatste weken heb ik gelukkig belangrijk kunnen zijn. Maar ik neem geen genoegen met deze rol. Je wil altijd spelen, maar ik moet het nu doen met de minuten die ik krijg. Dan moet ik me laten zien, ik denk dat ik dat de afgelopen wedstrijden heb gedaan."

Marcel Keizer vond de term gouden wissel overdreven. "Siem is een goede speler. Als je die inbrengt, kan er iets gebeuren. Hij heeft concurrentie van Donny van de Beek en Frenkie de Jong, maar ook van Lasse Schöne en Hakim Ziyech. We kozen steeds voor Donny, maar Siem kwam erin en deed het goed."

Na tien minuten in de tweede helft was het Etien Velikonja die de thuisploeg uit een strafschop op voorsprong zette. Twintig minuten voor tijd maakte Lasse Schöne gelijk, waarna invaller Siem de Jong en David Neres de zege veiligstelden.