'Ik zag Onana een bal pakken, er zijn weinig keepers die zo'n bal hebben'

Willem II kon zaterdag niet stunten tegen Ajax. In het Koning Willem II-stadion kwam het team van Erwin van de Looi op voorsprong, maar uiteindelijk ging het met 1-3 onderuit tegen de nummer twee van de Eredivisie. Het ging bij de Tricolores vooral over Fran Sol. De Spaanse spits ontbrak omdat hij donderdag geopereerd werd nadat er een tumor in zijn teelbal ontdekt was.

Sol maakte het nieuws woensdagavond na de bekerzege op sc Heerenveen (2-1) bekend. "Dan ben je sprakeloos", erkende aanvoerder Jordens Peters in gesprek met de NOS. "De dag erna werd hij al geopereerd. Dan sta je met het kippenvel op je armen. Voetbal is dan ineens relatief. Fran oogde wel sterk."

" Hij gaf het gevoel dat het goed zou komen. Met dat gevoel zijn wij deze week doorgegaan. Je moet toch verder. Het enige dat hij wilde, was dat we er honderd procent voor zouden gaan tegen Ajax. Dat hebben we voor hem gedaan." Een overwinning op Ajax zat er echter niet in . We hebben ook kansjes gehad om er meer uit te halen. Maar vanaf de penalty hadden we een heel moeilijke periode. Ajax forceert dan nog meer met wissels. Dan merk je dat er kwaliteitsverschil is."

Na tien minuten in de tweede helft was het Etien Velikonja die de thuisploeg uit een strafschop op voorsprong zette. Twintig minuten voor tijd maakte Lasse Schöne gelijk, waarna invaller Siem de Jong en David Neres de zege veiligstelden. Bij FOX Sports benadrukte Peters dat de goal van Willem II niet te vroeg viel. "Er is geen slecht moment voor een goal. Bij een 1-0 stand zag ik André Onana nog een bal pakken. Er zijn weinig keepers in de Eredivisie die zo'n bal hebben. Ismail Azzaoui liep al weg om te juichen. Dat maakt dan het verschil."

Van de Looi maakte ook een compliment aan zijn spelers. "We hebben de kansen gehad om Ajax pijn te doen. Maar wil je van ze winnen, moet je die momenten pakken", zo zag de oefenmeester van Willem II in. "Dat hebben we niet gedaan en dat is teleurstellend. Aan de andere kant moet je eerlijk zijn: we hebben alles gegeven, zelfs na die bekerwedstrijd doordeweeks." De Tilburgers verzamelden tot nu toe negen punten en bezetten daarmee plek vijftien.