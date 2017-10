‘Als ik dat had, zou ik tegen Van Bronckhorst zeggen: ‘Stel mij maar niet op’’

Een goede mogelijkheid ten spijt: Jens Toornstra scoorde zaterdag weer niet op vreemde bodem voor Feyenoord. De middenvelder, die al ruim anderhalf jaar niet buitenshuis tot scoren kwam, zegt niet met knikkende knieën aan een uitwedstrijd te beginnen. "Als ik dat zou hebben zou ik tegen de trainer zeggen: stel me maar niet op", geeft hij aan na de 1-1 remise bij Roda JC Kerkrade.

Enkele minuten voor rust verlengde Toornstra al vallend een voorzet richting doel. Keeper Hidde Jurjus pareerde zijn inzet. De Feyenoorder is ervan overtuigd dat 'hij een keer gaat vallen'. "Of het een dingetje wordt? Voor mij niet. Ik heb vertrouwen in mezelf. De opmerking die jij maakt blijft maanden terugkomen", zegt hij bij FOX Sports. "Jullie mogen erover blijven praten. Ik had het vandaag heel graag gedaan, maar het mocht niet zo zijn. Op naar de volgende keer."

Ploeggenoot Kevin Diks, die noodgedwongen als centrale verdediger opereerde, krijgt ook te maken met kritiek. Hij heeft het publiek nog niet kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten. "Jullie mogen verwachten wat jullie verwachten. Ik luister naar de mensen om mij heen. Ik doe wat zij van mij verwachten, hoop ik", vertelt de Fiorentina-huurling. "Ik probeer me ervoor af te sluiten, maar hier en daar hoor je het wel natuurlijk."