AS Roma wint in eigen huis en eert Karsdorp na schitterend doelpunt

AS Roma heeft zaterdagavond geen punten laten liggen. Het team van trainer Eusebio Di Francesco was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Bologna, dankzij een schitterende treffer van Stephan El Shaarawy. De doelpuntenmaker hield het tenue van zijn zwaar geblesseerde collega Rick Karsdorp omhoog, als steun in de rug voor de Nederlander.

In een open en onderhoudende eerste helft, met een hoog tempo, liet AS Roma een goede indruk achter, al wilde het team van Di Francesco het soms iets te fraai doen en daardoor werden enkele kansen onbenut gelaten. Na nog geen half uur spelen liet Edin Dzeko een grote kans liggen: van enkele meters afstand kopte hij de bal over het doel.

Een magisch momnent brak de ban: na een corner van Alessandro Florenzi haalde El Shaarawy in een keer uit en verdween de bal in de bovenhoek, buiten bereik van Angelo da Costa. Een kopbal van Federico Fazio uit een scherpe hoek schampte de lat, waardoor Bologna een tweede tegendoelpunt voor rust bepaard bleef.

In de tweede helft kwam het scorebord niet meer in beweging. AS Roma, met Kevin Strootman in de basis, leunde echter te veel op de minimale voorsprong, waardoor Bologna bleef geloven in minimaal een gelijkspel. Zo ging een vrije trap van Simone Verdi in de laatste minuut maar net over het doel van Allison. Door de zege staat AS Roma op een vijfde plek, met 24 punten. Koploper Napoli heeft weliswaar maar vier punten meer, maar komt zondag nog in actie tegen Sassuolo.