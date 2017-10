Gouden wissel Siem de Jong voltooit comeback Ajax in Tilburg

Ajax heeft zaterdagavond de rug gerecht tegen Willem II. Een strafschop van Etien Velikonja bracht de Tilburgers op voorsprong voor eigen publiek, maar Lasse Schöne en invaller Siem de Jong kantelden de wedstrijd voor het elftal van Marcel Keizer. Via David Neres werd het uiteindelijk 1-3. Ajax boekte de vierde competitiezege op rij en nadert PSV tot twee punten. De koploper komt zondag in actie tegen Vitesse.

Acht minuten voor rust mocht het thuispubliek opgelucht ademhalen. Een afgemeten voorzet van Hakim Ziyech stelde Klaas-Jan Huntelaar in staat om richting doel te koppen, maar zijn inzet spatte uiteen op de buitenkant van de paal. Het was de beste mogelijkheid van de eerste helft, maar Ajax liet zich wel vaker gelden. Na een sterke openingsfase van Willem II verkreeg de ploeg van Marcel Keizer de overhand in het Koning Willem II Stadion. Ziyech probeerde het zonder succes vanaf de rand van het zestienmetergebied; doelman Mattijs Branderhorst pakte een kopbal van Huntelaar.

Het meest imponerende moment van de eerste helft vond plaats in de negende minuut: het publiek zong de zieke Fran Sol toe en toonde talloze Spaanse vlaggen, sommige met zijn beeltenis erop. Deze week werd bekend dat een tumor is geconstateerd in de teelbal van de aanvaller. Velikonja was tegen Ajax zijn vervanger en de Sloveen kreeg weinig gelegenheid om zichzelf te laten zien in de eerste helft. De enige grote kans van Willem II was voor Freek Heerkens. Na een kleine twintig minuten leverde André Onana een katachtige redding op de kopbal van de rechtsback.

Collega-doelman Branderhorst had weer een knappe redding in huis op een pegel van De Ligt, en omdat Huntelaar dus tegen de paal kopte bleef het voor rust bij 0-0. In de tweede helft volgde alsnog het moment voor Velikonja. Schöne hield Thom Haye vast en dat was voor arbiter Dennis Higler voldoende om naar de stip te wijzen. Onana, die vorige week nog een penalty van Nicolai Jörgensen keerde, koos de verkeerde hoek: 1-0. Het werd halverwege de tweede helft bijna 2-0, maar Onana voorkwam dat met een uiterste krachtsinspanning na een schot van Ismail Azzaoui.

De man die de strafschop veroorzaakte zorgde uiteindelijk ook voor het evenwicht. Een dwarrelbal van Schöne zette keeper Branderhorst op het verkeerde been en resulteerde in de 1-1. Ajax bleef aanzetten en Willem II kwam er niet meer aan te pas. Het was een kwestie van tegenhouden voor de Tilburgers en dat lukte niet lang. Huntelaar vond invaller Siem de Jong, die de bal beheerst in de linkerhoek plaatste, net binnen het strafschopgebied. In de blessuretijd probeerde Huntelaar het zelf, maar zijn afstandsschot werd gekeerd. In de rebound was Neres er snel bij om de eindstand te bepalen: 1-3.