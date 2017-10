Berghuis pareert kritiek: ‘Die jongen is net 20 en speelt bij een grote club’

Feyenoord ging vorig weekend met 1-4 onderuit tegen Ajax en de Rotterdammers zijn er zaterdagavond niet in geslaagd om die teleurstelling van zich af te spelen. Op bezoek bij Roda JC Kerkrade kwam de formatie van Giovanni van Bronckhorst, ondanks een aantal goede kansen, niet verder dan een 1-1 gelijkspel, waardoor de achterstand op koploper PSV zondag op kan lopen tot tien punten.

Aanvoerder Karim El Ahmadi vindt dat zijn ploeg zichzelf in Kerkrade tekort heeft gedaan: “We creëren heel veel kansen, je wordt er een beetje gek van dat ze er niet in gaan. Maar het is de realiteit dat je na deze wedstrijd maar met een punt staat. Bij een club als Feyenoord mag dit gewoon niet, we moeten punten pakken en doelpunten maken”, analyseert hij voor de camera’s van FOX Sports.

De middenvelder zag ondanks het tegenvallende resultaat ook een aantal positieve punten in het spel van zijn ploeg: “Om eerlijk te zijn hebben we ook slechte wedstrijden gespeeld. Maar vandaag niet. We hebben heel veel kansen gecreëerd en dan moet je gewoon scoren. Dat we ze niet afmaken kunnen we onszelf kwalijk nemen.”

Feyenoord wist doordeweeks nog wel van AVV Swift te winnen in de KNVB Beker, maar de wedstrijden daarvoor tegen Ajax, PEC Zwolle en Shakhtar Donetsk in de Champions League leverden allen verliespunten op. Giovanni van Bronckhorst ziet dat zijn ploeg door een dal heen gaat: “Of het crisis is? We zitten in elk geval in een moeilijke fase, dat is wel duidelijk, ja.” Hij wilde bij RTV Rijnmond echter niet te hard oordelen over zijn selectie: “Het enige wat ik mijn ploeg verwijt is dat wij de kansen niet benutten. Ik vind dat wij goed speelden, zo moeten wij verder gaan.”

Ook Steven Berghuis neemt het woord crisis niet meteen in de mond, al geeft hij wel aan dat het snel beter moet gaan. De vleugelaanvaller, die Feyenoord nog op voorsprong zette tegen Roda, is het echter niet eens met de kritiek op Kevin Diks: “Jullie hebben daar heel veel kritiek op, dat klopt. Ik kan daar niet zo heel veel mee. Ik probeer hem te helpen en die jongen is ook pas net twintig. Komt bij een grote club als Feyenoord, heeft weinig gespeeld bij Vitesse en dat is moeilijk in het begin”, legt Berghuis, die vindt dat Diks goed speelde tegen Roda, uit bij FOX Sports.