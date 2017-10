‘Seo’ wint Arsenal voor zich: ‘Sinds zijn komst heeft hij iedereen overtuigd’

Sead Kolasinac heeft weinig tijd nodig gehad om uit te groeien tot publiekslieveling bij Arsenal. De vleugelverdediger gidste the Gunners zaterdag naar een 2-1 zege op Swansea City, met een doelpunt en een assist. Kolasinac heeft na zes wedstrijden drie assists gegeven, twee keer gescoord en met hem in de ploeg liet Arsenal nog geen punt liggen.

Het verbaast Granit Xhaka niet dat Kolasinac het zo goed doet, sinds zijn overstap van Schalke 04 naar Arsenal. In de Bundesliga stond Xhaka meermaals tegenover de Bosniër. "We weten dat Seo aanvallend en verdedigend opzicht zoveel kwaliteit heeft", vertelt de middenvelder na de zege via de officiële kanalen van Arsenal. "Zijn treffer en assist waren vandaag cruciaal voor de ploeg. We hopen dat hij zo blijft presteren."

Volgens Xhaka doet de spelersgroep er alles aan om Kolasinac te laten renderen. "Wij stellen hem op zijn gemak. Hij werd meteen geaccepteerd en we wisten al hoe sterk hij was. Maar dat hij zo gevaarlijk is voor het doel, dat hebben we in Duitsland weinig gezien", voegt hij lachend toe. Trainer Arsène Wenger noemt de inbreng van Kolasinac tegen Swansea 'beslissend'. "We wilden graag opbouwen aan de rechterkant en dan snel overschakelen naar de linkerflank, om ruimte te creëren voor Kolasinac. Hij is daar goed mee omgegaan."

"Sinds zijn komst heeft hij iedereen ervan overtuigd dat hij een goede aanwinst is. Het is dus nog steeds mogelijk om goede deals te maken", doelt Wenger op het feit dat de vleugelverdediger transfervrij overkwam van Schalke. "Waarom hij zo'n succes is? Hij beschikt over natuurlijke kwaliteiten die perfect passen bij zijn rol als opkomende back. Bovendien heeft hij de lichaamskracht die nodig is in de Premier League." Arsenal staat vijfde na de overwinning op Swansea, met negen punten achterstand op koploper Manchester City.