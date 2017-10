Guardiola: ‘Welke positie speelde hij? Daar zet ik hem neer als hij terug is’

Manchester City was zaterdagmiddag met 2-3 te sterk voor West Bromwich Albion, maar Phil Foden was tijdens die wedstrijd niet in de buurt van The Hawthorns te bekennen. Het zeventienjarige talent van the Citizens speelde op dat moment namelijk met Engeland Onder-17 in het Indiase Calcutta de finale van het WK tegen Spanje en eiste met twee treffers een hoofdrol op in de met 5-2 gewonnen finale.

Josep Guardiola kon de eindstrijd vanwege de wedstrijd van zijn ploeg niet kijken, maar heeft hoge verwachtingen van Foden: “Welke positie speelde hij? Want daar ga ik hem neerzetten als hij weer terug is”, knipoogde de Spanjaard tegen verslaggevers. “Phil zit al sinds het begin van het seizoen bij de selectie en speelde ongelooflijk tegen Manchester United en Real Madrid (in de voorbereiding, red.). Hij traint iedere dag met ons mee. Hij is pas zeventien, maar hij is wel een volwaardige speler in onze selectie.”

“Hij zit elke dag bij de jongens in de kleedkamer, dat is de beste manier om van de ervaren spelers die op een hoog niveau spelen te leren. Het is zo belangrijk voor Manchester City dat hij op een hoog niveau speelt. Hij heeft nu op een WK gespeeld, Engeland is wereldkampioen in die leeftijd. Als hij straks ouder is en op het WK actief is, kent hij de situatie en weet hij wat hij moet doen”, ging Guardiola verder. Borussia Dortmund haalde Jadon Sancho eerder terug van het WK, zodat hij zijn debuut in de Bundesliga kon maken. Pep heeft iets soortgelijks met Foden echter nooit overwogen.

“Als hij ieder weekend bij ons zou spelen was hij hier gebleven. Maar hij had die maand wellicht met de beloften meegedaan en het is beter om op het WK tegen Spanje, Brazilië en de Afrikaanse teams te spelen om te zien hoe het er daar aan toe gaat. Realistisch gezien spelen ze bij de beloften niet op zo’n niveau, dus deze ervaring was voor alle Engelse spelers een belangrijke”, sluit Guardiola af.