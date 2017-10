Slechte reeks van Atlético Madrid tegen angstgegner Villarreal duurt voort

De krachtmeting tussen Atlético Madrid en Villarreal heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel in het Wanda Metropolitano eindigde in 1-1, door doelpunten van Ángel Correa en Carlos Bacca. Het team van Diego Simeone heeft nu al vijf LaLiga-duels op rij niet van Villarreal gewonnen (twee remises, drie nederlagen) en maakte zaterdag pas de eerste treffer in deze reeks.

In de eerste 45 minuten was de strijd tussen de teams vooral om balbezit. Het ontbrak eigenlijk alleen aan doelpunten, hoofdzakelijk omdat Jan Oblak en Mariano Barbosa uitstekend keepten. Naarmate het eerste bedrijf vorderde liet Atlético zich meer en meer gelden, maar Villarreal was gevaarlijk in de counter.

Cedric Bakambu had zeven minuten voor rust een dot van een kans, na een heerlijke pass van Manuel Trigueros. De aanvaller had echter niet op het uitstekende blok van Stefan Savic gerekend. Luttele minuten later werd een inzet van Saúl Ñíguez van de lijn gehaald. Atlético drukte door tot aan de rust en had pech dat Barbosa met een heerlijke redding een kopbal van Diego Godín tot hoekschop verwerkte.

In de tweede helft ging het duel eveneens op en neer, met kansen voor beide teams. Na een uur spelen brak Correa de ban: de Argentijn ontving een pass van Antoine Griezmann en profiteerde van de ruimte die Barbosa bij de eerste paal open liet. Villarreal liet zich daarna niet onbetuigd, domineerde en kreeg loon naar werken: na voorbereidend werk van Samu Castillejo kopte Bacca de bal binnen. Atlético staat vierde, met twintig punten uit tien duels. Villarreal neemt de vijfde plek in, met drie punten minder.