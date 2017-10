Negredo treedt vlak voor tijd op als verlosser van kwakkelend Besiktas

Besiktas heeft op de valreep de eerste zege geboekt sinds 18 september in de Süper Lig. De regerend kampioen wist vier opeenvolgende wedstrijden niet te winnen, maar was zaterdag met 1-2 te sterk voor Alanyaspor. Álvaro Negredo groeide vlak voor tijd uit tot matchwinner. Besiktas klimt daardoor in ieder geval tijdelijk naar de derde plek.

Met Ryan Babel in de basis en Jeremain Lens op de bank begon de wedstrijd uitstekend voor Besiktas. Al na zeven minuten prikte Cenk Tosun zijn vierde treffer van het seizoen binnen, nadat Oguzhan Özyakup de spits aanspeelde na een fraaie schijnbeweging. Alanyaspor kwam echter op gelijke hoogte: een fraaie uithaal van verdediger Wellington van buiten het strafschopgebied was keeper Fabricio te machtig.

In de tweede helft was Besiktas de betere partij, zonder echt te domineren. Talisca probeerde het met een kopbal op aangeven van Ricardo Quaresma en later voorkwam Wellington een treffer van Talisca ternauwernood. Een venijnige uithaal van Babel werd door keeper Haydar Yilmaz over de lat getikt. Enkele minuten voor tijd volgde toch de verlossing voor Besiktas, want Negredo rondde af na een voorzet van Adriano.