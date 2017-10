Eden Hazard schiet Chelsea te hulp tegen stug Bournemouth

Chelsea heeft zaterdagavond op bezoek bij AFC Bournemouth geen fout gemaakt. The Blues creëerden een aantal behoorlijke kansen, maar Eden Hazard was de enige die het scorebord in beweging wist te brengen. De ploeg van Antonio Conte wipt door de 0-1 overwinning wel weer over Arsenal heen naar de vierde positie op de ranglijst, terwijl Bournemouth op de een na laatste positie in de Premier League blijft steken.

Het merendeel van het balbezit in de eerste helft was voor Chelsea en de bezoekers kregen ook de daarbij behorende kansen op de openingstreffer. Álvaro Morata had het vizier nadat er een minuut of 25 gespeeld was echter niet op scherp staan en toen de Spanjaard even later het net wel deed bollen, werd zijn treffer afgekeurd wegens buitenspel. Bournemouth hield in het restant van de eerste helft ondanks aardige kansen voor the Blues dapper stand.

Morata kreeg de bal met nog tien minuten te gaan tot de rust op een presenteerblaadje, maar schoot het leer door het midden, waardoor Asmir Begovic eenvoudig kon redden tegen zijn voormalige werkgever. Cesc Fàbregas zag een goede kans vervolgens vlak voor rust smoren op het lichaam van een tegenstander. Na de onderbreking was het initiatief opnieuw voor Chelsea en het duurde niet lang voordat the Cherries toch moesten capituleren.

Morata nam na een paar gemiste kansen nu de rol van aangever op zich en lanceerde Hazard met een knappe bal. De Belg stoomde vanaf links op en knalde het speeltuig in de korte hoek voorbij Begovic. De Rode Duivel kreeg daarop met nog een klein halfuur te gaan op aangeven van Pedro de kans om het duel definitief in het slot te gooien, maar mikte te hoog, waardoor zijn inzet over de lat verdween.