Heracles rekent af met VVV en achterhaalt Limburgers op ranglijst

Heracles Almelo heeft zaterdagavond na drie keer puntverlies in de Eredivisie op rij weer eens de volle drie punten weten te pakken. De ploeg van John Stegeman was in eigen huis met overtuigende cijfers te sterk voor VVV-Venlo: 3-0. Door deze overwinning komt Heracles in punten gelijk met de bezoekers, maar doordat de thuisploeg een beter doelsaldo heeft is plek elf in ieder geval voorlopig voor de Heraclieden.

Heracles toonde zich in de openingsfase de meest initiatiefrijke en VVV kwam na een kwartier spelen goed weg toen een poging van Jamiro Monteiro op de paal uiteenspatte. Kristoffer Peterson zag even later een kopbal van de lijn gehaald worden, waarna de bezoekers zich wat meer begonnen te roeren. In die fase voor rust waren het echter de Tukkers die afstand namen. Brandley Kuwas kwam met nog tien minuten te gaan in de eerste helft naar binnen, veinsde een schot en verschalkte Lars Unnerstall in de korte hoek.

Veel tijd om van die tegenslag te bekomen kreeg de ploeg van Maurice Steijn niet, want binnen vijf minuten was het opnieuw raak. Peterson kreeg de bal na een goede combinatie tussen Wout Droste en Kuwas en schoot vanaf de punt van de zestien raak. VVV moest na rust in de achtervolging en Bram Castro kon met een geweldige reflex een keiharde volley van Lennart Thy maar net uit het doel houden.

Clint Leemans mocht met nog 25 minuten te gaan aanleggen voor een vrije trap en mikte net naast het doel van Castro, voordat Peterson het duel definitief in het slot gooide. VVV kreeg een voorzet van Kuwas nog net weg, maar de rebound was een prooi voor de Zweed die met het hoofd zijn tweede van de avond maakte. Jeff Hardeveld kreeg daarna een goede kans om de promovendus nog meer pijn te doen. Zijn inzet vloog echter, ondanks dat Unnerstall niet in zijn doel stond, naast.