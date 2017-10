Feyenoord blijft aanmodderen en laat opnieuw dure punten liggen

Feyenoord blijft aanmodderen in de Eredivisie. Op bezoek bij Roda JC Kerkrade moest de landskampioen zaterdag puntverlies slikken: 1-1. Steven Berghuis bracht Feyenoord op voorsprong, maar Dani Schahin bepaalde niet veel later de eindstand. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst liet in het tweede bedrijf veel mogelijkheden onbenut om de drie punten mee te nemen en won slechts een van de laatste zes competitieduels. Roda JC draagt de rode lantaarn over aan Sparta Rotterdam.

In de eerste twee minuten klonk onophoudelijk een luid applaus voor clubicoon Nol Hendriks, die een week geleden overleed. Bovendien droeg Feyenoord rouwbanden ter nagedachtenis aan Hans Kraay senior. De Rotterdammers, die in 2011 voor het laatst verloren in Kerkrade, waren trefzeker met het eerste schot op doel. Berghuis trok naar binnen, dartelde langs het strafschopgebied en zag zijn afstandsschot van richting veranderd worden door. Daardoor was Hidde Jurjus kansloos: 0-1. Roda JC liet zich niet uit het veld slaan en kwam al gauw langszij.

Feyenoord-huurling Simon Gustafson maakte meters op het middenveld, lanceerde Schahin en zag zijn ploeggenoot afgaan op doelman Brad Jones. Schahin kapte Karim El Ahmadi uit, bleef beheerst voor het doel en passeerde Jones in de linkerhoek. Uitgespeelde kansen wist Feyenoord nadien amper te creëren. De gevaarlijkste momenten kwamen voort uit standaardsituaties: zo mocht Sam Larsson tweemaal aanleggen voor een vrije trap uit kansrijke positie. Na een hoekschop volleerde Bart Nieuwkoop naast het doel van Jurjus.

De keeper werd nauwelijks op de proef gesteld door Feyenoord. Pas enkele minuten voor rust moest hij redding brengen, toen Jens Toornstra al vallend een voorzet richting doel verlengde. Larsson was in de rebound evenmin trefzeker. In de tweede helft zocht Feyenoord nadrukkelijk naar de voorsprong. Een inzet van Tonny Vilhena werd gekeerd door Jurjus en even later stond de middenvelder volledig vrij voor de keeper na goed voorbereidend werk van Berghuis. Vilhena gleed echter weg toen hij Jurjus wilde omspelen en liet de enorme kans zo onbenut.

Aan de overzijde dook Gyliano van Velzen plots op voor het vijandelijke doel, maar nadat hij Nieuwkoop aftroefde schoot de aanvaller over het doel van Jones. Over het geheel bleef Feyenoord controleren; El Ahmadi dwong Jurjus tot een nieuwe redding na goed werk van Larsson. Het zat de bezoekers niet mee: nadat Jurjus een kopbal van Nicolai Jörgensen keerde, bleef de bal in een scrimmage wonderwel uit het doel. Anderzijds mazzelde Jones toen een flater onbestraft bleef: hij liet de bal glippen na een schot van Van Velzen, maar zag het leer tot zijn opluchting rakelings langs het doel zeilen.