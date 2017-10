Bayern wint opnieuw van RB Leipzig en neemt afstand van Dortmund

Bayern München heeft zaterdagavond optimaal geprofiteerd van de nederlaag van Borussia Dortmund bij Hannover 96 (4-2). Het team van Jupp Heynckes was in eigen huis met 2-0 te sterk voor RB Leipzig, dat woensdag al door der Rekordmeister werd geëlimineerd in de DFB Pokal. James Rodriguez en Robert Lewandowski verzorgden de treffers van Bayern, dat na tien speeldagen drie punten meer dan Dortmund heeft.

Bayern trok het duel reeds in de eerste helft naar zich toe, mede door een rode kaart voor Willi Orban in de dertiende minuut. De captain van RB Leipzig ontving een rode kaart, na het raadplegen van de videoscheidsrechter, voor een overtreding op de doorgebroken Arjen Robben. Zes minuten later brak James de ban; na een pass van Robben schoot de Colombiaan het leer laag in de rechterhoek.

Leipzig-coach Ralph Hasenhüttl greep in en haalde Timo Werner naar de kant, ten faveure van verdediger Ibrahima Konaté. Bayern had de wedstrijd volledig onder controle, had ruim zestig procent balbezit en won ook de meeste duels. Zeven minuten voor rust was het opnieuw raak: na een heerlijke pass van Javi Martínez werkte Lewandowski de 0-2 achter Peter Gulacsi. De aanvaller raakte bij deze actie echter geblesseerd en liet zich op slag van rust, uit voorzorg, door Arturo Vidal vervangen.

Aan de mentaliteit van RB Leipzig was na rust niets op of aan te merken, maar door de ondertalsituatie was het voor de bezoekers onmogelijk om in offensief opzicht iets uit te richten. Bayern zette Leipzig helemaal vast op de eigen helft en verstuurde meer dan zeshonderd passes. Door slordigheden bleef een derde treffer echter uit. Bayern vergroot de voorsprong op Leipzig, dat derde staat, naar vier punten.