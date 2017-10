Higuaín brengt Montella en Milan dieper in de problemen met dubbelslag

Juventus heeft de kraker tegen AC Milan zaterdagavond in winst omgezet. In San Siro werd Gonzalo Higuaín de gevierde man bij het team van Massimiliano Allegri, door de wedstrijd met een dubbelslag te beslissen: 0-2. Juventus komt daardoor op gelijke hoogte met koploper Napoli, al heeft de concurrent nog een wedstrijd tegoed. Milan blijft op een teleurstellende achtste plek en kan dit weekend nog verder dalen. De druk op de geplaagde trainer Vincenzo Montella blijft daardoor toenemen.

Het ging Milan dit seizoen niet voor de wind in topwedstrijden: Lazio (4-1), AS Roma (0-2) en Internazionale (3-2) waren allemaal te sterk voor de manschappen van Montella. Een midweekse 4-1 zege op Chievo bracht het optimisme enigszins terug in San Siro, maar Juventus was zaterdag de favoriet. Toch begon Milan sterk aan de wedstrijd. De thuisploeg zette druk en kreeg enkele halve kansen. Gaandeweg het eerste bedrijf kwam Juventus echter beter in de wedstrijd en de bezoekers deden er niet lang over om zichzelf daarvoor te belonen.

Halverwege de eerste helft zette Higuaín de regerend kampioen op voorsprong. Paulo Dybala bediende zijn landgenoot, die op de rand van het strafschopgebied de ruimte vond voor een onhoudbare pegel in de rechterhoek. Op slag van rust had Nikola Kalinic voor de gelijkmaker moeten zorgen, maar hij faalde vlak voor het doel. De spits kreeg de bal van Suso en strekte zijn voet om de uitgekomen Gianluigi Buffon te snel af te zijn. De bal belandde op de lat en daardoor bleef het 0-1; eerder miste de Kroaat ook al een goede kans op de 1-1.

Juventus hield de rijen in het tweede bedrijf gesloten en dwong Milan om de bal rond te spelen. De gastheer slaagde er niet in om Juventus in de problemen te brengen; sterker nog: via Higuaín werd het 0-2. Na een pass van Kwadwo Asamoah liet Dybala de bal slim gaan, waardoor Higuaín doeltreffend kon uithalen in de korte hoek. Het was doelpunt nummer 101 voor de Argentijn in de Serie A; eerder op de avond maakte hij nummer 100 dus al. Het zag er geen moment naar uit dat Milan nog terug in de wedstrijd zou komen. Juventus kwam niet in de problemen en kan afwachten hoe de concurrentie het ervan gaat afbrengen.