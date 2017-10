Baldé Diao en Lemar houden AS Monaco in het spoor van Paris Saint-Germain

AS Monaco heeft zaterdagavond geen fout gemaakt op bezoek bij subtopper Girondins Bordeaux. De kampioen van het afgelopen Ligue 1-seizoen nam in de tweede helft via Keita Baldé Diao en Thomas Lemar afstand en sloot het duel af met een 0-2 zege. Les Rouges et Blancs verkleinen het gat tot koploper Paris Saint-Germain weer tot vier punten, terwijl Bordeaux moet vrezen de zevende plaats kwijt te raken.

Monaco zag PSG vrijdagavond al overtuigend winnen van OGC Nice en wist dat in de strijd om de landstitel slechts een overwinning zou voldoen. Fabinho zorgde al snel voor het eerste gevaar en ook Youri Tielemans kreeg een aardige kans voor de Monegasken, waar een geblesseerde Terence Kongolo ontbrak. Bordeaux liet zich via Nicolas de Préville eveneens niet overtuigd, al was de beste kans van de eerste helft voor de bezoekers.

Een kopbal van Kamil Glik werd een kwartier voor de onderbreking echter knap gepakt door Benoit Costil, waardoor er gerust ging worden met een brilstand. Na de onderbreking was het opnieuw De Préville die voor gevaar zorgde en Danijel Subasic tot een uiterste inspanning dwong. Hoewel les Girondins tot dat moment aardig mee konden met Monaco, kon de ploeg van trainer Jocelyn Gourvennec toch niet voorkomen dat de bezoekers het duel in tien minuten tijd naar hun hand zetten.

João Moutinho legde een voorzet vanaf de zijkant met het hoofd bij Baldé Diao neer, die oog in oog met Costil koel bleef. De doelman van Bordeaux speelde bij de 0-2 van Lemar een ietwat dubieuze rol: de aanvaller van Monaco kwam van de zijkant naar binnen en kapte een paar tegenstanders knap uit, waarna zijn schuiver tussen de benen van de keeper door in het doel verdween. De thuisploeg probeerde daarna nog wel weer dichterbij te komen, maar slaagde er niet meer in om Subasic in verlegenheid te brengen.