Man City blijft zeges aaneenrijgen; Wijnaldum scoort weer voor eigen fans

Manchester City blijft de overwinningen aaneenrijgen in de Premier League. In de uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion boekte de koploper van Engeland zaterdag een 2-3 overwinning. Arsenal rechtte de rug tegen Swansea City (2-1), terwijl Liverpool mede door een treffer van Georginio Wijnaldum met 3-0 zegevierde over Huddersfield Town. Al zijn achttien treffers in de Premier League werden voor eigen publiek gemaakt. Voor the Reds was het de eerste driepunter sinds 23 september, op bezoek bij Leicester City.

West Bromwich Albion - Manchester City 2-3

De voorgaande twaalf onderlinge wedstrijden wist Manchester City allemaal te winnen en de ploeg van Josep Guardiola wilde die reeks graag continueren. Al binnen tien minuten grepen de bezoekers de leiding via Leroy Sané. De aanvaller, die vorige maand al hoogstpersoonlijk zorgde voor de uitschakeling van WBA in het bekertoernooi (1-2), werd in het strafschopgebied bediend door Fernandinho en haalde verwoestend uit in de verre hoek. Lang kon Manchester City niet genieten van die voorsprong, want Jay Rodriguez maakte er met een behendig lobje 1-1 van.

Door een van richting veranderd afstandsschot van Fernandinho werd het echter al gauw weer 1-2 en dat zou ook de ruststand zijn. Salomón Rondón liet nog een gouden kans onbenut om zijn ploeg voor rust op gelijke hoogte te koppen. In de tweede helft namen de gasten verder afstand. Met messcherp samenspel baanden the Citizens zich na 63 minuten een weg door de defensie van WBA en Raheem Sterling stond op de juiste plek om van dichtbij binnen te tikken na een voorzet van Kyle Walker. Manchester City kwam lange tijd niet meer in de problemen, maar in de blessuretijd bepaalde Matt Phillips de eindstand op 2-3.

Arsenal - Swansea City 2-1

Geheel tegen de verhoudingen in greep Swansea halverwege de eerste helft de leiding. Tammy Abraham troefde Laurent Koscielny af in het duel om de bal en lanceerde Sam Clucas met een fraaie steekpass uit de draai. Clucas mocht alleen af op Petr Cech en plaatste de bal beheerst langs de uitgekomen keeper. Tot dat moment zocht Arsenal juist de aanval, zij het zonder veel succes. De dominantie in het balbezit werd niet omgezet in uitgespeelde kansen, omdat Swansea goed georganiseerd stond en druk zette zodra Arsenal dichtbij het doel kwam. Ook na de 0-1 konden the Gunners weinig uitrichten.

Voormalig Arsenal-keeper Lukasz Fabianski moest nog wel een knappe redding verrichten op een inzet van Alexis Sánchez, vlak voor rust, en daardoor bleef het in de eerste helft bij 0-1. In de tweede helft kantelde Arsenal de wedstrijd alsnog. Sead Kolasinac was na vijftig minuten het eindstation van samenspel van Arsenal rond het doel van Swansea en bereidde even later zelf de 2-1 voor. Kolasinac nam een lange bal op de borst, vond Ramsey in het strafschopgebied en de Welshman werkte de bal binnen. Het was zijn vijftigste officiële doelpunt voor de Londenaren. Bij Swansea hadden Leroy Fer en Mike van der Hoorn een basisplek; Luciano Narsingh viel in de slotfase in.

Liverpool - Huddersfield Town 3-0

Huddersfield won vorige week met 2-1 van Manchester United en hield ook op Anfield uitzicht op een stunt. Mohamed Salah miste in de eerste helft namelijk een strafschop, waarna Jordan Henderson tegen de paal schoot, en het bij rust dus bij een brilstand bleef. De bezoekers moesten in de tweede helft echter alsnog capituleren: Daniel Sturridge opende de score nadat hij de bal in de voeten gekopt had gekregen door een verdediger en Roberto Firmino knikte na een klein uur raak uit een hoekschop van James Milner. Jürgen Klopp wist dat de punten binnen waren en zag Georginio Wijnaldum er nog 3-0 van maken. De international van Oranje werd aangespeeld door Salah, vond de ruimte voor het schot en hamerde via de lat binnen. Overigens betekende de gemiste strafschop dat Liverpool nu 34 penalty’s heeft gemist in de Premier League en dat competitierecord deelt men met Arsenal.

Crystal Palace - West Ham United 2-2

De baan van Slaven Bilic staat volgens de laatste geruchten flink op de tocht en de Kroaat zal met opluchting toegekeken hebben hoe zijn West Ham op bezoek bij Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt startte, Timothy Fosu-Mensah al snel voor hem inviel en Jaïro Riedewald op de bank bleef, met een 0-2 voorsprong de rust in ging. Javier Hernández kon na een halfuur spelen afronden dankzij een goede voorzet van Aaron Creswell en André Ayew verdubbelde de voorsprong vlak voor de onderbreking na een knappe actie en een kanonskogel in de linkerbovenhoek. Na rust maakten the Eagles het via Luka Milivojevic, die een penalty benutte, echter al snel weer spannend. Joe Hart moest vervolgens een aantal keer handelend optreden bij kansen voor Yohan Cabaye en Wilfried Zaha, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat laatstgenoemde Palace in de 96e minuut met een rake schuiver toch nog een punt bezorgde.

Watford - Stoke City 0-1

Watford geldt tot nu als een van de verrassingen van het Premier League-seizoen, maar the Hornets konden tegen Stoke City een snelle achterstand niet voorkomen. Darren Flechter nam na elf minuten spelen een corner in één keer op de pantoffel en liet zo Heurelho Gomes kansloos. In het restant van de eerste helft bleven grote kansen uit en het was Richarlison die zo’n tien minuten na de onderbreking voor het eerste echte gevaar zorgde. De Braziliaan had het vizier echter niet op scherp staan en schoot naast. De thuisploeg drong daarna nog wel voorzichtig aan op zoek naar de gelijkmaker, maar kwam geen moment meer gevaarlijk in de buurt van het doel van Jack Butland. Saido Berahino liet met een schot net langs het doel na om de voorsprong vijf minuten voor tijd nog verder uit te breiden.