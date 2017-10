Bosz zet koppositie na nieuwe uitglijder op het spel; Rekik scoort

Peter Bosz begon goed bij Borussia Dortmund, maar inmiddels zit de klad erin. BVB verloor zaterdag met 4-2 van Hannover 96 en heeft daarmee voor de derde keer op rij niet weten te winnen in de Bundesliga. Bayern München en RB Leipzig nemen het zaterdagavond tegen elkaar op en een van die teams kan de koppositie dan van Dortmund overnemen. Tegelijkertijd remiseerde Schalke 04 tegen VfL Wolfsburg (1-0) en kwam Karim Rekik tot scoren tegen Hamburger SV (2-1).

Hannover 96 - Borussia Dortmund 4-2

Borussia Dortmund keek bij rust tegen een 2-1 achterstand aan. De thuisploeg kwam op voorsprong middels een strafschop van voormalig AZ’er Jonathas na een overtreding van Roman Bürki en Dan-Axel Zagadou maakte er even later 1-1 van, door de bal na een opnieuw ingebrachte hoekschop in de korte hoek te volleren. Dortmund kon vervolgens doorpakken, ware het niet dat Andriy Yarmolenko een honderdprocentkans liet liggen. De Oekraïener schoot van dichtbij met zijn rechter over. Bosz kon zijn ogen niet geloven en zag hoe Hannover later weer de voorsprong pakte: Ihlas Bebou tikte diagonaal binnen na een uitstekende counter en een afgemeten pass van Jonathas.

Het zit Peter Bosz ook niet mee: dit gebeurde vlak voordat Hannover 96 de 2-1 maakte tegen Borussia Dortmund ?? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 28 oktober 2017

In de tweede helft maakte Yarmolenko zijn misser goed, want de linkspoot volleerde na zeven minuten knap raak vanaf de rand van het strafschopgebied: 2-2. Christian Pulisic kreeg daarna een kans op de 2-3, maar de treffer viel aan de andere kant. Zagadou veroorzaakte een vrije trap, werd van het veld gestuurd en zag hoe Felix Klaus prachtig binnen krulde. Pulisic, Klaus, Nuri Sahin en Bebou kregen hierna mogelijkheden om op het scorebord terecht te komen, alvorens Bebou er 4-2 van maakte in de HDI-Arena. De Togolees trok na een counter vanaf links naar binnen en vond de korte hoek. Bosz en co kunnen zich nu voorbereiden op de Champions League-wedstrijd tegen APOEL Nicosia.

TSG Hoffenheim - Mönchengladbach 1-3

Kerem Demirbay opende na 25 minuten de score: de middenvelder scoorde met een halve volley en zette Hoffenheim daarmee op voorsprong. De thuisploeg had al eerder kunnen scoren, maar Mark Uth schoot in kansrijke positie over. In de tweede helft draaide Borussia Mönchengladbach de score volledig om: Thorgan Hazard trok de stand na ruim een uur spelen gelijk en Matthias Ginter maakte er even later 1-2 van. Het Hoffenheim van Julian Nagelsmann hoopte zich nog terug te kunnen vechten, maar Jannik Vestergaard maakte na 81 minuten een einde aan die illusies.

Schalke 04 - VfL Wolfsburg 1-1

Wolfsburg wacht al sinds 2009 op een overwinning in Gelsenkirchen, maar leek ditmaal goed te beginnen. Een vroege treffer van Mario Gómez werd echter afgekeurd wegens buitenspel en daarna kwam het meeste gevaar van Schalke: Koen Casteels tikte een kopbal van Franco Di Santo ternauwernood over en Amine Harit trof de paal. Uiteindelijk bood een penalty uitkomst voor Schalke: Josuha Guilavogui beging een overtreding op Thilo Kehrer en Nabil Bentaleb faalde niet vanaf elf meter. Gómez deed dat wel in de tweede helft: hij gleed uit en wist dus niet te profiteren, nadat Naldo een overtreding had begaan op Yannick Gerhardt. Schalke dacht de derde competitiezege op rij te boeken, maar in de blessuretijd maakte Divock Origi er 1-1 van.

Check die ontlading bij Karim Rekik na deze PRACHTIGE kopbal tegen HSV! ?????? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 28 oktober 2017

Hertha BSC - Hamburger SV 2-1

Met zijn eerste Bundesliga-doelpunt speelde Karim Rekik een hoofdrol in het Olympiastadion. Na vijftig minuten knikte de verdediger prachtig raak in de bovenhoek op aangeven van Mitchell Weiser. Voor rust had Niklas Stark de score al geopend, eveneens met het hoofd. Het zag er dus rooskleurig uit voor Hertha, dat net als HSV al zeven opeenvolgende officiële duels wacht op een zege. In de tweede helft maakten de bezoekers het echter weer spannend. HSV, met Rick van Drongelen in de basis, kwam op 2-1 via de zeventienjarige Jann-Fiete Arp. Hij werd de eerste speler uit het jaar 2000 die scoorde in de Bundesliga, maar het was niet genoeg voor een ommekeer.