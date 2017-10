Martial is goud waard: ‘Ik wil spelen, ik wil niet op de bank zitten’

Anthony Martial kroonde zich zaterdag tot de matchwinner op Old Trafford. De aanvaller viel twintig minuten voor tijd in tegen Tottenham Hotspur en maakte tien minuten later het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. De Fransman hoopt dat hij zo snel mogelijk een vaste basisplaats afdwingt bij the Red Devils.

“De manager vertelde dat ik de ruimte achter de verdediging moest opzoeken. Ik weet dat Romelu Lukaku goed is met zijn hoofd. Ik dook het gat achter hem in en scoorde”, aldus Martial voor de camera van Sky Sports. “We verloren de laatste wedstrijd, dus het was belangrijk om te winnen en ik ben blij dat ik heb mogen scoren. Ik wil spelen.”

“Ik wil niet op de bank zitten. Marcus Rashford heeft het ook goed gedaan en de manager wil ons allemaal een kans geven”, aldus Martial, die dit seizoen pas bij drie Premier League-wedstrijden mocht beginnen. Door de 1-0 overwinning heeft Manchester United voor het eerst sinds 2007/08 geen doelpunt tegen gekregen in de eerste vijf thuiswedstrijden van het seizoen in de Premier League.

José Mourinho was na afloop dan ook een gelukkig man: “Het was moeilijk, het had net zo goed een gelijkspel kunnen worden. Beide ploegen probeerden te winnen, maar wisten ook dat de tegenstander sterk was. Behoudens de kans voor Dele Alli hebben wij aardig gecontroleerd. We wisten dat één verdedigende fout fataal kon zijn en die overkwam hen. We hebben ervoor gevochten en hebben verdiend gewonnen”, aldus de Portugees.

“We willen allemaal iedere wedstrijd winnen en daarom was ik ook zo teleurgesteld na Huddersfield Town. Ieder punt is kostbaar, maar dat zag je niet terug tegen Huddersfield. Vandaag wel: het leek alsof iedere bal de laatste bal van hun carrière was”, doelde de trainer op de spelers van Man United. “Martial? Soms begint hij en doet hij he goed, maar scoort hij niet. Hij scoorde nu met een zwak schot, maar dat kunnen de mooiste doelpunten zijn.”