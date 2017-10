Gouden wissel helpt Man United aan zege op Tottenham

Manchester United heeft goede zaken gedaan in de top van de Premier League. De formatie van José Mourinho rekende zaterdag in een teleurstellend duel af met Tottenham Hotspur (1-0) en heeft nog maar twee punten minder dan Manchester City. De koploper komt echter nog in actie tegen West Bromwich Albion. Invaller Anthony Martial groeide tegen the Spurs uit tot de matchwinner.

Tottenham won in mei van Manchester United en hoopte voor het eerst sinds april 1990 twee opeenvolgende competitiezeges op the Mancunians te boeken, maar dat lukte dus niet. De thuisploeg nam in de beginfase het heft in handen, maar na het eerste kwartier kregen de bezoekers meer grip op de wedstrijd. Moussa Sissoko en Toby Alderweireld deden pogingen om op het scorebord te komen, maar konden David de Gea niet verschalken. In het vervolg van de eerste helft werd er ook niet veel meer gecreëerd waardoor beide partijen met een brilstand de kleedkamer opzochten.

GOAL! Anthony Martial breekt de ban! ? Wedstrijden: 13

?? Doelpunten: 6

?? Assists: 4 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 28 oktober 2017

Het was veelzeggend dat Henrikh Mkhitaryan de enige speler van de thuisploeg was die in de eerste helft een kans wist te creëren. José Mourinho hoopte logischerwijs dat zijn ploeg na de pauze meer kon afdwingen en dat lukte, want in de eerste tien minuten loste men al meer schoten (drie) dan in de gehele eerste helft (twee). Mkhitaryan, Romelu Lukaku en Antonio Valencia kwamen echter niet tot scoren. Mauricio Pochettino besloot daarna om in te grijpen: Fernando Llorente en Mousa Dembélé kwamen in de ploeg voor Sissoko en Heung-Min Son.

Mourinho voerde niet veel later zijn eerste wissels door: Mkhitaryan en Marcus Rashford stonden hun plaatsen af aan Jesse Lingard en Martial. Man United voerde de druk iets op en laatstgenoemde speler, Martial, kreeg een kans. De omhaal van de Fransman mislukte echter. Voordat de beslissende treffer viel, kregen beide partijen één serieuze mogelijkheid om de nul van het bord te poetsen: Dele Alli schoot na voorbereidend werk van Christian Eriksen naast en Lukaku kopte tegen de paal. Even later, in de tachtigste minuut, knalde Martial na doorkoppen van Lukaku raak op Old Trafford: 1-0.