Valencia legt druk bij Real Madrid; Zaza zit Messi op de hielen

Valencia houdt de tweede plaats in de tiende speelronde van LaLiga in handen. Het team van Marcelino boekte zaterdagmiddag een 1-2 overwinning op Alavés en heeft vier punten meer dan Real Madrid, dat zondag in actie komt tegen Girona. Simone Zaza maakte het eerste doelpunt op Mendizorrotza.

De Italiaans international opende na ruim een half uur de score en maakte zijn negende competitiedoelpunt van het seizoen. Daarmee hoeft hij enkel Lionel Messi (elf treffers) voor zich te dulden. Zaza ontving de bal in het strafschopgebied van Andreas Pereira, vond de ruimte voor het schot en hamerde met zijn rechter raak in de korte hoek van Fernando Pacheco. De 26-jarige Zaza scoorde daarmee voor de zesde keer op rij voor Valencia.

De bezoekers konden die voorsprong echter niet vasthouden, want vier minuten na de pauze maakte Alexis Ruano er met een kopbal uit een hoekschop van Munir El Haddadi 1-1 van. Van alle spelers die momenteel in LaLiga uitkomen, hebben enkel Sergio Ramos (33) en Diego Godín (14) meer kopdoelpunten in de Spaanse competitie gemaakt dan Ruano (11 stuks). Valencia ging vervolgens op zoek naar een nieuwe voorsprong en vond die na 66 minuten.

Rodrigo Moreno mocht na een handsbal van Rodrigo Ely aanleggen vanaf elf meter en stuurde Pacheco de andere hoek in: 1-2. Valencia gaf die voorsprong niet meer uit handen en kan nu afwachten wat Real gaat doen tegen Girona. De volgende wedstrijd voor de club uit de sinaasappelstad is die tegen Leganés. Als Zaza dan scoort, evenaart hij het clubrecord van zeven doelpunten op rij van Mundo uit het seizoen 1943/44.