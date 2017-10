Wenger: ‘Ik wil de Premier League winnen voordat jullie me hier wegkrijgen’

Arsenal heeft na een ronduit belabberde seizoensstart de weg naar boven ingeslagen in de Premier League. The Gunners vergaarden dertien punten in hun laatste zes competitiewedstrijden en staan daarmee voorlopig op een vijfde plaats in Engeland. De achterstand op koploper Manchester City bedraagt desondanks inmiddels alweer negen punten, maar Arsène Wenger hoopt dat zijn elftal nog altijd een rol van betekenis kan spelen in de titelrace.

Wenger zwaait sinds 1996 de scepter bij Arsenal en werd dertien jaar geleden voor het laatst landskampioen met de Londense club. Toch loopt hij nog altijd over van ambitie. "Ik ben altijd hongerig geweest, maar ik ben nu hongeriger dan ooit, omdat de verwachtingen hoger zijn en omdat ik de Premier League al een tijdje niet heb gewonnen. Ik wil de Premier League winnen voordat jullie me hier wegkrijgen", vertelt de Franse manager in gesprek met The Guardian. "Ik moet altijd iets bewijzen. Als we nu vier tegen vier zouden spelen, dan zul je zien dat ik zal proberen te winnen. We kunnen ook één tegen één spelen als je wil."

Wenger vierde vorige week zijn 68e verjaardag, maar de Fransman denkt nog lang niet aan zijn pensioen. Zijn contract bij Arsenal loopt nog door tot halverwege 2019. "Je kunt twee richtingen op: je kunt je leeftijd negeren en leven alsof je het eeuwige leven hebt, of je denkt 'oké, ik ben geboren om competitie aan te gaan'", vervolgt hij. "Ik weet niet wat mij overkomen is en waarom, maar het is nu eenmaal zo. Mijn wens is om competitief te zijn, het is een noodzaak. Geen financiële noodzaak, als dat het geval was, zou ik hier niet zitten."