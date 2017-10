‘Feyenoord heeft een groot Legioen, dat merk je vooral als het goed gaat’

Voor Simon Gustafson wacht zaterdagavond een weerzien met Feyenoord, dat de 22-jarige middenvelder dit seizoen verhuurt aan Roda JC Kerkrade. Voor beide clubs is het duel van cruciaal belang, maar de Zweed schuift de favorietenrol in aanloop naar het treffen toe aan de titelverdediger.

Roda is momenteel weliswaar hekkensluiter in de Eredivisie, maar de Limburgse formatie zal kansen ruiken tegen een aangeslagen Feyenoord. De Rotterdammers wonnen slechts één van hun laatste vijf competitiewedstrijden. "Iedere club voelt zijn eigen druk. Feyenoord is in alles groter dan Roda. Meer fans, meer geld, hoger verwachtingspatroon. Als speler van Feyenoord móét je elke wedstrijd winnen. De druk ligt in deze wedstrijd het meest bij hen", zegt Gustafson tegen De Limburger. "Wij hebben niets te verliezen, niemand verwacht dat wij de top drie zomaar verslaan. Alles wat we pakken, is bonus.”

"Feyenoord heeft een groot Legioen, dat merk je vooral als het goed gaat. Dan voel je je gedragen, alles is fantastisch, super. De happiness spat ervan af. Als het niet goed gaat, merk je dat ook: heel veel mensen zijn ontevreden”, vervolgt Gustafson, die twee jaar geleden voor een bedrag van anderhalf miljoen euro door Feyenoord werd opgepikt bij Häcken. "Bij Roda werkt dat hetzelfde, maar dan op een kleinere schaal. Maar ik wil me vooral laten leiden door mijn eigen doelen. De grootste druk leg ik mezelf op. Ik speel deze wedstrijd in feite tégen mijn eigen baas, ja. Maar ik voel niet de drang om me nu extra te bewijzen. Ik moet me vooral bewijzen voor mezelf."