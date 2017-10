Van Gaal: ‘Namen noem ik niet, maar de KNVB weet mij vast te vinden’

De KNVB is na het vertrek van Hans van Breukelen nog altijd naarstig op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Louis van Gaal zegt geen interesse te hebben in de momenteel vacante positie, maar is van mening dat de voetbalbond het hoe dan ook dicht bij huis moet zoeken.

De oud-bondscoach laat zaterdag in gesprek met het NRC zijn licht schijnen over de zoektocht van de KNVB. "Ik zie nu allerlei namen voorbijkomen voor de nieuwe technisch directeur bij de KNVB, van mensen die succesvol zijn geweest als coach in het buitenland. Maar bij de KNVB koop je geen spelers aan. Je moet ze opleiden", vertelt hij. "Je moet dus weten hoe je kinderen van 6, 8 of 10 jaar prikkelt om het ultieme uit zichzelf te halen in een wereld die verandert."

"Dus ik zou me bij een zoektocht naar een nieuwe technisch directeur richten op de allerbeste opleider, iemand van een jaar of 30, 40 die tien jaar bij de KNVB wil blijven", vervolgt Van Gaal, die stelt dat de vijver waaruit de voetbalbond kan vissen groot genoeg is. "Een paar maanden geleden werd ik gevraagd de jeugdopleiding van AZ door te lichten. Dat leverde ook míj nieuwe inzichten op. Ik had maar een enkele op- en aanmerking. Want wat daar gebeurt, is fantastisch. Is het toeval dat juist bij AZ de afgelopen jaren steeds grote talenten doorbreken? Ik denk het niet."

De KNVB zal binnenkort tevens op zoek moeten naar een nieuwe bondscoach, daar het contract van Dick Advocaat volgende maand afloopt. "In tegenstelling tot de opleider is een bondscoach iemand voor de korte termijn. Dus ook de nieuwe die nu wordt gezocht. Dat moet iemand zijn die resultaat boekt. En ja, dat kan zeker ook een buitenlander zijn. Namen noem ik niet. Als de KNVB mijn advies wil, weten ze me vast te vinden", aldus Van Gaal.