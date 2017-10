‘Chucky’ glundert bij vergelijking met Nederlander: ‘Hoop op eenzelfde carrière’

PSV ging afgelopen zomer ver voor Hirving Lozano en wist de talentvolle Mexicaan in te lijven. Zijn komst naar Eindhoven is vooralsnog een schot in de roos. Met zeven doelpunten mag hij zich topscorer van de Eredivisie noemen en wekelijks is hij een van de uitblinkers op de Nederlandse velden. Als grote voorbeeld noemt Chucky niet Lionel Messi of Cristiano Ronaldo, maar zijn vrouw.

In een interview met de NOS spreekt Lozano met veel respect en bewondering voor zijn partner. "Zij heeft van jongs af aan veel moeten doorstaan. We hebben veel moeilijke en ook mooie dingen meegemaakt samen”, aldus Lozano, die in Zuid-Amerika mateloos populair is. Zijn interview met ESPN eerder deze week werd live uitgezonden in Mexico en Amerika.

Wie minder populair is in Mexico, is Arjen Robben, door de manier waarop hij op het WK van 2014 een strafschop verdiende tegen de Mexicaanse ploeg. Hans Westerhof, de man die hij leerde kennen bij CF Pachuca, vergeleek Lozano eerder al met Robben. "Dat ik met zo'n grote speler wordt vergeleken, is mooi. Ik hoop dat ik ook zo'n carrière voor de boeg heb", aldus Lozano.

Het contract van Lozano bij PSV loopt door tot medio 2023. Wanneer de aanvaller op deze manier doorgaat, is het ondenkbaar dat hij die verbintenis uitzit. “Ik heb het hier naar mijn zin. Hopelijk kan ik nog lang blijven”, laat Lozano weten. Hij wil eerst nog een betere voetballer worden bij PSV. "Mijn linkerbeen is bijvoorbeeld te zwak en mijn kopballen ondermaats. Bepaalde technieken heb ik nog niet onder de knie.”