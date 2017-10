Neres erkent: ‘Ik vind het wel heel moeilijk, ik moet even wennen’

David Neres maakte in januari de overstap van São Paulo naar Ajax en beleefde geen makkelijke maanden. De aanvaller moest wennen aan Nederland en kreeg niet veel kansen in het eerste elftal, maar in het huidige seizoen is hij goed op dreef. In elf officiële wedstrijden was hij goed voor vier doelpunten en zes assists.

“Ik vind het wel heel moeilijk. Ik ben nooit ver buiten mijn woonplaats geweest en ook niet buiten Brazilië. Ik heb altijd in São Paulo gewoond en gevoetbald. Dit is nu even vreemd, maar het gaat wel. Ik moet even wennen. Ik wil een goede speler worden, dan is dit de prijs. Want als ik hier niet kan aarden, doe ik een stap terug in mijn carrière en dat wil ik niet”, aldus de twintigjarige Neres voor de camera van Voetbal Inside.

De international van Brazilië Onder-20 voegt eraan toe dat hij met Ajax kampioen wil worden en dat het zijn ultieme doel is om voor de nationale ploeg te spelen. Met Ajax staat de linkspoot momenteel, na negen speelronden, op de tweede plaats. De formatie van trainer Marcel Keizer heeft negentien punten en dat zijn er vijf minder dan koploper PSV.