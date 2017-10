Jack van Gelder: ‘Ik ben geen rat, ik vind dit te schandalig voor woorden’

Ton du Chatinier stapte een week geleden op als trainer van Tweede Divisie-club AFC. Direct na de wedstrijd vertelde hij in een interview dat hij per direct opstapte, de spelersgroep wist toen nog van niets. Du Chatinier was kwaad over de gang van zaken binnen de club. Achter zijn rug om zou ‘de vijfde colonne’ bezig zijn met nieuwe trainers. Die vijfde colonne blijkt Jack van Gelder te heten, zo blijkt uit een verhaal van Het Parool.

De presentator van Ziggo Sport ging liever niet in op de verhalen van Du Chatinier. "Maar als ik opeens het gezicht zou zijn van een vijfde colonne, waarvan ik in mijn 56-jarig lidmaatschap nooit heb gehoord, ben ik er klaar mee. Dit is het echte verhaal”, vertelt Van Gelder, die aan de krant berichtjes laat zien waarin Du Chatinier in september bekendmaakt dat hij na dit seizoen stopt als trainer van AFC om naar Frankrijk te emigreren.

Van Gelder overlegt met AFC en benadert Cees Bruinink voor volgend seizoen. Tevens vraagt hij bij de vereniging Coaches Betaald Voetbal een lijst op met beschikbare trainers, terwijl hij ook Robert Maaskant vraagt. De ex-trainer van onder meer NAC Breda en FC Groningen geeft te kennen dat hij het alleen tijdelijk zou willen overnemen. Vervolgens stopt AFC met het benaderen van trainers. De club wil de rust bewaren en zegt Maaskant af.

Op 14 oktober, na de wedstrijd van AFC tegen VVSB, laat Du Chatinier aan Van Gelder weten dat hij misschien opstapt wanneer er van IJsselmeervogels verloren wordt. Dat duel werd vorig weekeinde gespeeld. Van Gelder gooit vervolgens een lijntje uit naar André Wetzel, voorheen actief bij ADO Den Haag. AFC wint vervolgens van IJsselmeervogels, maar Du Chatinier stapt op vanwege de rol van ‘de vijfde colonne’. Daarbij zei de inmiddels vertrokken trainer dat er ‘ratjes’ rondlopen bij AFC.

Van Gelder haalt in gesprek met Het Parool hard uit naar Du Chatinier. "Een coach die sinds januari 20 punten uit 24 wedstrijden heeft gehaald, zou iets beschaafder mogen zijn. Ik ben geen rat, want ik doe niets op eigen houtje. Alles gaat in overleg. Mijnheer Du Chatinier heeft hier een grens overschreden. Ik vind dit te schandalig voor woorden."