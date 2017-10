‘Trainerswissel kost FC Twente meer dan miljoen euro’

FC Twente maakte vrijdagavond bekend dat er geen functie voor René Hake is gevonden en dat de voormalig trainer dus vertrekt uit De Grolsch Veste. Dat betekent dat de directie een vertrekregeling met de 45-jarige Hake is overeengekomen.

TC Tubantia schrijft dat het contract van Hake, dat nog anderhalf jaar doorliep, waarschijnlijk voor ‘tonnen’ is afgekocht. De krant plaatst daar tegelijkertijd zijn vraagtekens bij: “Het is wonderlijk dat de club, waarvan de supporters een jaar geleden nog met collectebussen de regio doortrokken, toch een potje heeft gevonden om de goed verdienende Hake te compenseren.”

De scribent stipt aan dat het niet bij de afkoopsom van Hake blijft, want ook de komst van Gertjan Verbeek en een eventuele assistent moet worden gefinancierd. “En zo kom je uit op een bedrag dat het miljoen euro aantikt, of daar zelfs overheen gaat.” FC Twente kampt met een schuld van 61 miljoen, maar achtte het desondanks onvermijdelijk om afscheid te nemen van Hake én om hem dus een afkoopsom mee te geven.

“Vorige week namen we afscheid van René als hoofdtrainer. We hebben toen ook gezegd samen te gaan kijken naar een andere rol binnen de club voor René. Na overleg in de afgelopen week moeten we concluderen dat we afscheid nemen van elkaar. We bedanken René voor zijn inzet voor FC Twente en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière”, zei technisch directeur Jan van Halst vrijdagavond op de clubwebsite.