Jupiler League-talent op lijstje PSV en Liverpool: ‘Wij zagen de potentie’

Fortuna Sittard presteert onder trainer Sunday Oliseh uitstekend in de Jupiler League. De club uit Limburg greep vrijdagavond naast de periodetitel, maar is terug te vinden op een knappe derde plek op de ranglijst. Isitan Gün, de Turkse eigenaar van Fortuna Sittard, is een van de drijvende krachten achter het succes van de club en is trots op waar Fortuna op dit moment staat.

De club uit Sittard had voorheen moeite om spelers aan te trekken. "Dat was inderdaad zo. Maar we worden meer en meer een center of attraction. Waar spelers naartoe willen. Ik denk dat het een groot compliment waard is dat we dat in zo'n korte tijd voor elkaar hebben gekregen” zegt Gün in gesprek met De Limburger.

Gün weigert vooralsnog de polonaise te lopen. “Ik ben niet vergeten hoe ik bekritiseerd werd toen we Perr Schuurs, zeventien jaar oud, een contract gaven. Toen waren er mensen die zeiden dat ik geld weggooide. Maar wij zagen de potentie en we kregen gelijk", aldus de eigenaar over de talentvolle verdediger, die op belangstelling van Ajax, PSV, Liverpool en tal van andere clubs mag rekenen.

Schuurs kon afgelopen zomer al de stap naar een grote club uit het binnen- of buitenland maken. Ajax en PSV wilden hem graag aantrekken en stallen in hun beloftenelftal. De verdediger was al eens op stage bij Liverpool, terwijl ook Borussia Dortmund en Bayern München belangstelling toonden. De jeugdinternational gaf echter aan dat hij niet weg wilde uit Sittard.