‘Feyenoord is om de verkeerde redenen meer op Leicester City gaan lijken’

Feyenoord werd vorig seizoen voor het eerst sinds 1999 kampioen van Nederland. Deze voetbaljaargang vallen de prestaties tegen en is de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst terug te vinden op de vijfde plaats op de ranglijst, terwijl alle wedstrijden in de Champions League verloren werden. Sjoerd Mossou, columnist voor het Algemeen Dagblad, schrijft dat Feyenoord veel vergelijkingen vertoont met Leicester City.

The Foxes werden in het seizoen 2015/16 tot verrassing van velen kampioen van Engeland. Het seizoen dat volgde was niet om over naar huis te schrijven en na tegenvallende resultaten werd manager Claudio Ranieri, het brein achter de Engelse landstitel, op straat gezet. Feyenoord-keeper Brad Jones vergeleek zijn ploeg vorig jaar nog met het Leicester City van het seizoen 2015/16. “Maar zie het cynische heden”, schrijft Mossou. “Feyenoord is alleen nog maar meer op Leicester City gaan lijken, maar om al de verkeerde redenen. Het staat vijfde inmiddels, op acht punten van de koploper, amper vijf maanden na die zo intens gevierde landstitel. Het voetbal is niet om aan te zien. Het elftal is onherkenbaar, stuurloos.”

Feyenoord ging vorige week met 1-4 onderuit tegen Ajax. “Dirk Kuyt en Karim El Ahmadi waarschuwden er nog zo nadrukkelijk voor, al op het stadhuis nota bene, terwijl de Coolsingel vol stond. Dit succes mocht geen eendagsvlieg blijken, het moest de norm worden voor het nieuwe Feyenoord”, aldus Mossou. “Maar voorlopig lijkt Feyenoord nog vooral op het oude Feyenoord, en minstens zo alarmerend: het heeft veel weg van een one hit wonder uit de East Midlands.”